Conheça a força de vontade do Repórter “Vadinho”. ASSISTA

Qual sua desculpa para não correr atrás dos seus objetivos? Osvaldo Soares de Souza, ele é apaixonado por reportagem e percorre vários locais fazendo vídeos e alimentando o seu canal no YouTube, chamado VN Notícias. Encontramos o senhor Osvaldo, sentado às margens da BR 330, esperando uma carona para fazer a sua “pauta de reportagem”, que era mostrar a Prainha de Lomanto para os seus leitores. Detalhe, ele saiu de Jequié de carona, e ainda faltava 8 KM para chegar ao seu destino. Sempre destemido a cumprir a sua pauta, ele seguiu para fazer sua gravação. Eu sinceramente estou emocionado com a força de vontade do senhor Osvaldo, e encantado pelo amor que ele tem pelo Jornalismo. Que Deus continue abençoando a vida do senhor Osvaldo e quem quiser entrar em contato para ajudá-lo, seu contato é 71 98169-8754 ou 71 99959-1946. NUNCA DESISTA DOS SEUS SONHOS! LUTE POR ELE. ASSISTA E COMPARTILHE.

