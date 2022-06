Conheça a História do jovem que perdeu as duas pernas em um acidente. Ele precisa da nossa ajuda ASSISTA

Visitamos a família do jovem Leandro dos Anjos Silva, 32 anos. Eles moram na rua Alto da Bela Vista, KM 04. Leandro morava com sua mãe próximo a cidade de Manoel Vitorino, quando há quase 04 anos atrás, o jovem acabou sendo atropelado por um caminhão na BR 116. No acidente ele acabou tendo que amputar suas duas pernas, e hoje vive em uma cadeira de rodas. Dona Aparecida que é mãe do jovem, diz que os dias não estão sendo fáceis. Eles sobrevivem com um salário mínimo do INSS, que é pago para um tio de Leandro que é deficiente e vive acamado. Leandro por suas vez, ainda não conseguiu o benefício e ajuda a sua mãe na confecção de vassouras para serem vendidas em Jequié. Dona aparecida sonha em ter um banheiro adaptado para o jovem, que tem bastante dificuldade, pois o banheiro da residência da família, está inacabado e por isso ela pede ajuda para construir um novo banheiro e um quarto para o jovem. Quem poder ajudar a família com materiais de construção, a exemplo de areia, cimento, piso, madeira, telha ou qualquer outro tipo de material, entre em contato com a família pelo telefone 73 98871-2590, falar com Aparecida, Mãe do jovem. O PIX é 73 98871-2590 em nome de MARIA APARECIDA DOS ANJOS SILVA. VAMOS FAZER A CORRENTE DO BEM E AJUDAR ESTÁ FAMÍLIA. ASSISTA

