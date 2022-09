Conheça a Jequieense que é vice-campeã Brasileira de natação e vai representar o Brasil na Argentina. ASSISTA

A reportagem do Jequié Urgente foi conhecer de perto a Jequieense Bárbara Brito, de apenas 15 anos, que se destacando no cenário nacional de natação. Bárbara, foi diagnosticada com câncer no fêmur de uma das pernas, o seu médico recomendou que a mesma praticasse natação para ajudar na melhora. Desde então, a jovem começou a praticar e participar de competições paralímpicas e não parou mais de colecionar medalhas.

Nos próximos dias 22 e 23 de Setembro, a Jequieense vai representar o Brasil na competição Open Paraswimming, que acontece na Argentina. Atleta treina diariamente para que nesta competição ela traga mais uma medalha para o Brasil e para Jequié. Desejamos toda sorte do mundo, para essa Jequieense que é a promessa para o esporte Paralímpico do Brasil.

