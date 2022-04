Conheça o Jequieense ” Alfredão Folha de Louro”, que sonha em ter o seu veículo reformado; ASSISTA

A reportagem do Jequié Urgente, foi “bater um Papo”, com o Jequieense “ALFREDÃO FOLHA DE LOURO”. “Folha de Louro”, é um senhor aposentado de 75 anos e que continua trabalhando no dia a dia em Jequié. O mesmo é conhecido na cidade, por fazer parte da Charanga nos jogos do ADJ no estádio Waldomiro Borges em Jequié e quando o time vai jogar fora da cidade. Afredão, faz questão de mostrar a documentação do seu veículo Pampa, ano 1985, totalmente documentada. O mesmo pega qualquer tipo de frete, e sonha em ter o seu veículo reformado.

” ALFREDÃO FOLHA DE LOURO”, é um Jequieense que não cansa de trabalhar e faz questão de falar que sai de casa todos os dias as 05:00 horas da manhã e fica o dia inteiro em busca do complemento do seu salário. Desejamos muita saúde e paz ao amigo ALFREDÃO FOLHA DE LOURO. ASSISTA A ENTREVISTA LOGO ABAIXO

