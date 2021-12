Conheçam a linda história da Jequieense que distribui sopa a 15 anos e precisa da nossa ajuda; ASSISTA

A redação do Jequié Urgente, foi até a Rua Osvaldo Souza Rocha, Alto da Bela Vista, para conhecer a História da dona MARIA VERÔNICA SANTOS NUNES, A DONA THÊU. uma aposentada que recebe um salário mínimo, mas, sempre reserva um pouco do seu dinheiro para fazer a festa do dia das crianças, Semana Santa doa cestas básicas e todas as quartas-feiras ela faz um “sopão”, e doa para dezenas de famílias que vão na residência da doa “THÊU”, buscar a sopa. Crianças e adultos se fazem presentes toda a semana para saborear a deliciosa sopa desta Jequieense de um coração enorme. Dona THÊU pede doações de verduras, legumes, frango, pães e principalmente no botijão de gás.

Vamos ajudar essa senhora de um coração grandioso, a continuar com seu projeto de ajudar as pessoas no Alto da Bela Vista, no Joaquim Romão. Vamos deixar o contato telefônico da dona THÊU e da sua filha, que inclusive se disponibiliza em buscar as doações. Vamos ajudar e contribuir: TELEFONE E WHATSAPP: 73 98878-0969 OU 98852-1385. ASSISTA AO VÍDEO LOGO A BAIXO

