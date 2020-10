Conjunto Penal de Jequié volta a receber visitas

Suspensas desde o mês de março por causa da pandemia da Covid-19, as visitas presenciais nas unidades prisionais da Bahia foram retomadas nesta segunda-feira (19). O anúncio foi feito na última quarta (14). De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização da Bahia (Seap), as visitas devem obedecer os protocolos, regras e medidas sanitárias específicas, para evitar uma propagação do novo coronavírus nos presídios.

A Seap informou que as visitas serão realizadas quinzenalmente, por meio de cronograma, no período das 8h às 12h. Após uma semana de visitação, que será de 19 a 23 de outubro, o sistema penitenciário será monitorado ao longo de 15 dias consecutivos, e, não existindo disseminação da doença na unidade, será estabelecida uma nova semana de visitação, que será de 9 a 13 de novembro.

Só será permitida a entrada de um visitante por preso, com idade entre 18 e 59 anos. O visitante será avaliado clinicamente, sendo feita aferição de temperatura e verificação de sintomas gripais, informou a Seap. Como medida de segurança, será mantido o distanciamento de 1,5 metros entre os visitantes e/ou servidores penitenciários, e tanto o familiar como o interno deverão utilizar a máscara de proteção a ser entregue pela direção da unidade.

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários