Conselho local de saúde tenta barrar atualização de vacinação no Sol Nascente e causa tumulto

Na manhã de hoje (12), o projeto Judô Ação, juntamente com o Rotary Clube Jequié Norte, estavam fazendo uma ação de atualização do cartão de vacinação daquela comunidade, quando o presidente do conselho local de saúde, chegou causando tumulto e acusando as equipes de está fazendo um procedimento ilegal. O presidente do bairro questinou e o mesmo disse que se o benefício era para o Sol Nascente, tinha que ser para outros bairros.

Vale salientar que o projeto Judô Ação, juntamente com o Rotary Clube Jequié Norte, contempla todos os bairros da cidade que tem o projeto em Jequié, e assim acaba ajudando as comunidades mais carentes da comunidade e desafogando as unidades de saúde de cada Bairro. A atualização de vacinação que acontece é apenas para vacina contra a gripe.

Comentários no Facebook:

Comentários