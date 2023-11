Conselho Municipal de Segurança de Jequié promove cerimônia de posse de sua primeira mesa diretora

Em cerimônia a ser realizada na tarde desta quinta-feira, 23, na Câmara Municipal, o Conselho Municipal de Segurança Pública de Jequié (COMSEP) promoverá a posse dos membros titulares da sua primeira mesa diretora, que conta com representantes das secretarias e órgãos da administração municipal, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, das forças de segurança, Ministério Público, Defensoria Pública, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), e das entidades da sociedade civil ligadas à segurança pública.

O Conselho foi criado pela Lei Municipal nº 2.293, de 25 de julho de 2023, e é vinculado à Secretaria Municipal de Governo com o propósito de atuar como órgão consultivo, de articulação e assessoramento na propositura de ações e políticas públicas na área de segurança no âmbito do município, sendo composto por 20 integrantes e os conselheiros têm mandato de dois anos, sem qualquer tipo de pagamento, remuneração, vantagens ou benefícios pelas atividades exercidas.

O secretário de Governo e presidente do COMSEP, Vagner Amparo, avalia como positiva a iniciativa de criação do conselho e, agora, a nomeação dos conselheiros. Informações: SECOM/PMJ

