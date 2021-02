Constantes quedas de energia tem irritado moradores do Joaquim Romão

Moradores do bairro Joaquim Romão, tem se queixado com a falta de energia elétrica e as quedas de energia constantes no bairro. Desde a noite da última terça – feira (08), vem ocorrendo o problema e deixando os moradores na “bronca”. Na noite de ontem (10), uma rápida queda de energia elétrica, desligou aparelhos eletroeletrônicos das residências. Já na tarde de hoje (11), o bairro ficou sem energia elétrica.

Até o momento, a COELBA não enviou bem um comunicado, informando o motivo da falta de energia constante no bairro.

