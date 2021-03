Consultas começam a ser pré – agendadas em unidades de saúde de cada Bairro em Jequié

Com o objetivo de evitar a aglomeração neste momento em que os casos positivos de Covid-19 vêm aumentando e diminuir as filas, que tanto desconforto causam à população, a Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Saúde, informa que começou ontem dia (01), os procedimentos e consultas especificados no organograma, estão sendo pré-agendados exclusivamente na Unidade Básica de Saúde (UBS) próxima à residência do usuário.

Após esse pré-agendamento, de acordo a disponibilidade, a Central de Regulação da Assistência de Jequié (CERAJE) entrará em contato, por ligação telefônica, com cada usuário para que compareça na CERAJE, em horário estipulado, para realizar a marcação do procedimento ou consulta.

