Consumidores reclamam de preços praticados em alguns Supermercados e Farmácias em Jequié

Com a Pandemia do Coronavírus em todos o Mundo vários estados e municípios tiveram decretos pelo isolamento social, fechando vários comércios. Em Jequié não está sendo diferente, o decreto municipal tem sido respeitado e várias lojas estão fechadas na cidade, Aberto apenas os seguimentos ” Essenciais”, Supermercado, Posto de Combustíveis, Farmácias e etc.

Em Jequié as pessoas tem reclamado bastante de algumas empresas, principalmente Supermercados e Farmácias que tem aumentado significativamente o valor dos seus produtos. Circulou nas redes sociais em Jequié, um consumidor que foi a um supermercado da cidade, e ao pedir 01 Kg de carne, foi informado que só era vendido a “peça” de carne inteira, o consumidor ficou revoltado e fez o vídeo. Além desse caso, várias denuncias tem chegado a nossa redação, informando que vários supermercados aumentaram os valores das mercadorias. Já nas farmácias, as pessoas reclamam do valor do Álcool em Gel que aumentou de 08 reais para em média 27 reais.

