Contas da Prefeitura de Aiquara são aprovadas com ressalvas pelo TCM

O Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM), em sessão nesta quinta-feira (09/12), julgou e aprovou, com ressalvas, as contas do Prefeito de Aiquara, Delmar Ribeiro, referentes ao exercício de 2020. Ao gestor o tribunal aplicou uma multa de R$ 3 mil. Cabe recurso da decisão.

Delmar usou as redes sociais para comentar a aprovação de suas contas. “A aprovação é um reflexo do compromisso da equipe administrativa, que tem um compromisso sólido com a responsabilidade fiscal. Buscar maior transparência na gestão é um dos compromissos que tenho feito durante o mandato. A aprovação do exercício de 2020 é mais uma prova desse dever. Que Deus continue nos abençoando nessa jornada, principalmente de abençoar e ter a responsabilidade com o nosso povo”.

