Contas da Prefeitura de Barra do Rocha São aprovadas pelo TCM

Foi julgada nesta manhã de Quinta-feira – 16 de Março de 2023 pelo TCM (Tribunal de Contas dos Municípios) as Contas da Prefeitura Municipal Barra do Rocha correspondente ao exercício de 2021. A aprovação das contas veio por meio do Delator e Conselheiro Fernando Vita.

A gestão do município está a cargo do Prefeito José Luiz Franco Ramos Costa.

A aprovação das contas contou com o trabalho desempenhado pela Orcoma Pública, contabilidade responsável pela Prefeitura Municipal de Barra do Rocha nesse período.

A Orcoma Contabilidade e Consultoria Pública situada na cidade de Itaberaba-Ba faz parte do Grupo Orcoma.

Marcelo Mascarenhas, Contador e CEO da Orcoma Pública está à frente do trabalho desempenhado junto aos especialistas contábeis que compõem sua equipe. Os resultados positivos colhidos para às administrações públicas de Municípios na Bahia tem sido o reflexo desse trabalho.

Marcelo destacou que:

– “ Nossa missão como contabilidade em ajudar as administrações públicas na gestão contábil com transparência vem sendo realizada com vigor e temos colhido os resultados com compromisso e verdade”.





– “ Receber a aprovação das contas de Barra do Rocha foi satisfatório e contemplou um amplo e desafiador processo que desempenhamos junto a essa gestão do Prefeito José Luiz”.

