Contas da prefeitura de Jaguaquara são rejeitadas e prefeito multado em 70 mil reais

O prefeito Giuliano de Andrade Martinelli também extrapolou o limite máximo para despesa total com pessoal, vez que as despesas representaram 62,04% da receita corrente líquida do município, descumprindo, assim, o percentual de 54% previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. O gestor foi multado em R$70.200,00, que corresponde a 30% dos seus subsídios anuais, pela não recondução desses gastos. O conselheiro substituto Alex Aleluia, relator do parecer, também aplicou uma segunda multa, no valor de R$8 mil, pelas demais irregularidades apontadas no relatório técnico. Cabe recurso da decisão. Informações: TCM BA

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários