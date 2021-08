Contêiner colocado na Avenida Tote Lomanto é retirado pela prefeitura de Jequié e proprietário é multado

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Infraestrutura e Secretaria de Serviços Públicos, segue trabalhando no ordenamento urbano. Diversas ações vêm sendo feitas, procurando implementar mudanças que tragam reflexos positivos, tanto para os cidadãos, quanto para a estrutura viária da cidade. Entre essas ações está a fiscalização e notificação de ocupações irregulares em áreas públicas. Na manhã de ontem (16), foi feita a retirada de um trailer que instalado, irregularmente, em uma área pública reservada como acostamento da Avenida Tote Lomanto, ocupando uma via pública que está em processo de requalificação e, portanto, ainda em trabalho de estruturação, dificultando a passagem de máquinas e o serviço que vem sendo executado no local.

Inicialmente, após a identificação da ocupação, o proprietário foi notificado e foi dado um prazo dado para a retirada. Com o não cumprimento do prazo, o equipamento foi removido para o pátio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e, como não possui licença e nem autorização legal da administração municipal, o proprietário foi multado e seguiu-se o trabalho de remoção, feito pelo município, que contou com apoio de um caminhão Munck.

De acordo com o secretário de Infraestrutura, Lucindo Menezes, o proprietário ou responsável deverá arcar os custos pelo serviço de remoção efetuado.

