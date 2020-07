Continua a entrega dos Kits emergenciais para alunos em Jequié. Veja calendário

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Educação, em parceria com o Conselho da Alimentação Escolar (CAE), inicia, nesta segunda-feira, 20, o segundo ciclo da entrega dos gêneros alimentícios, referentes a merenda escolar, aos alunos do Sistema Municipal de Ensino. Os kits contêm produtos alimentícios referentes às cargas nutricionais ofertadas pela merenda escolar, por isso se diferem de uma cesta básica e não contam com itens de higiene. Cada um dos kits vêm com dois quilos de açúcar, dois quilos de arroz, um quilo de feijão, um pacote de leite em pó, um litro de óleo de soja, vinagre, um pacote de café, dois quilos de farinha de mandioca, um quilo de sal, dois pacotes de biscoito, um pacote de fubá de milho, uma lata de extrato de tomate, um pacote de macarrão, um pacote de proteína de soja e um pacote de milho mungunzá. Informações e Foto: SECOM / PMJ

