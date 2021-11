Continua a vacinação contra a Covid-19 nesta quarta-feira (17), em Jequié.

A prefeitura de Jequié através da Secretaria de Saúde do Municipio, informa que continua a vacinação contra a Covid-19 nesta quarta-feira (17). A vacinação para 1ª dose continua em pessoas com idade igual ou superior a 12 anos, a 2ª dose continua sendo aplicada para pessoas que estão agendas e a dose de reforço que é a 3ª dose, em idosos com idade igual ou superior a 60 anos. Os locais de vacinação continuam sendo o Colégio Professor Firmo na Avenida Lomanto Júnior, no Tiro de Guerra 06-009 e todas as Unidades de Saúde da Família da cidade, em horário de funcionamento de cada unidade.

