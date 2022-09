Continua a XI edição das Olimpíadas Especiais das Apaes da Bahia, que acontece em Jequié

Começou nesta terça-feira (13), a XI edição das Olimpíadas Especiais das Apaes, um dos maiores eventos esportivos de superação e inclusão do estado da Bahia. Jequié foi o município escolhido para receber a competição que vai até o dia 16 de setembro, e tem um público estimado de 600 pessoas, entre atletas, acompanhantes e técnicos. As medalhas serão disputadas pelos mais de 400 competidores vindos de diversas unidades espalhadas pelo estado.

Os jogos contam com 8 modalidades, sendo elas: atletismo, futsal, bocha, futebol de sete, natação, ginástica rítmica, capoeira e handebol. As competições acontecerão simultaneamente no Ginásio Poliesportivo Aníbal Brito, no Complexo Esportivo da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) e no Décimo Nono Batalhão da PM.

As 21 delegações participantes representam as cidades de Camaçari, Canavieiras, Eunápolis, Feira de Santana, Irecê, Ilhéus, Itapetinga, Jacobina, Jequié, Juazeiro, Luís Eduardo Magalhães, Paulo Afonso, Riachão do Jacuípe, Salvador, Santa Maria da Vitória, Santo Amaro, Santo Estevão, São Francisco do Conde, Una, Valente e Vitória da Conquista.

O evento é promovido pela Federação das Apaes do Estado da Bahia (Feapaes-BA), em parceria com a Apae de Jequié. Para Narciso Batista, presidente da federação, a realização do evento é importante para a comunidade apaeana, pois possibilita aos participantes o desenvolvimento de diversas habilidades e competências. “Autonomia, confiança e inclusão são alguns dos frutos gerados através dessa competição. As Olimpíadas são para nós um momento ímpar, onde celebramos a integração dessas pessoas na sociedade e onde presenciamos exemplos de superação e quebra de barreiras”, comenta o presidente. Confira a programação: 13/09 14h às 18h –Bocha (UESB) / Handebol e Futsal (Ginásio Aníbal Brito) 20h- Abertura Oficial (Ginásio Aníbal Brito) 14/09 8h às 17h –Atletismo (Décimo Nono Batalhão da Polícia Militar) 15/09 8h às 12h –Ginástica Rítmica e Handebol (UESB) / Futsal (Ginásio Aníbal Brito) 14h às 18h – Futsal (UESB) / Futebol de 7 e Natação (Ginásio Aníbal Brito 16/09 9h às 11h –Capoeira (Ginásio Aníbal Brito)

