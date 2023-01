Continua atendimento aos empresários para análise e obtenção de crédito a juros zero do Desenbahia

Com o objetivo de dar suporte a trabalhadores informais, microempreendedores (MEI), e proprietários das micro e pequenas empresas, que tiveram seus estabelecimentos atingidos pelas intensas chuvas, e alagamentos ocasionados pelas cheias dos Rio de Contas e Rio Jequiezinho, a Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Jequié (ACIJ), Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL), Sindicato do Comércio Atacadista e Varejista de Jequié (SICOMÉRCIO), Desenbahia, e 8º Grupamento de Bombeiros Militar (Jequié), Defesa Civil, deu início nesta segunda-feira, 2, aos serviços na Central de Atendimento, localizada na sede da ACIJ, no Centro, para viabilizar a análise e obtenção de crédito a juros zero do Desenbahia, do Governo do Estado.

No local, o empresário ou prestador de serviço, que teve suas atividades comerciais prejudicadas pelo desastre, e foi impactado economicamente, é recepcionado pela equipe técnica da gestão municipal, representantes da Defesa Civil do município, Corpo de Bombeiros, e Desenbahia, que são entes envolvidos na perspectiva da liberação do financiamento emergencial do Desenbahia.

Para dar celeridade ao atendimento, é imprescindível que o empresário compareça ao local com os documentos originais da empresa e cópias em mãos, além dos documentos pessoais e comprovante de residência.

Com vistas a conseguir a análise e obtenção de crédito, serão analisados os documentos, e a capacidade de pagamento dos comerciantes, que terão 12 meses de carência para pagamento da primeira parcela, e mais 36 meses para pagar, ou seja, um total de 48 meses, com taxa de juros zero para financiamentos de até R$ 150 mil, e taxa de 100% do CDI (Certificado de Depósito Interbancário) para os financiamentos superiores a R$ 150 mil. Informações e Foto: SECOM/PMJ

