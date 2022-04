Continua em Jequié o Censo Previdenciário 2022

A Prefeitura de Jequié, através do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Jequié (IPREJ), deu início, na quarta-feira (06), ao Censo Previdenciário 2022. Os servidores ativos, aposentados e pensionistas deverão, obrigatoriamente, fazer a sua atualização dos dados, caso contrário, o pagamento das remunerações e proventos será descontinuado. O Censo Previdenciário 2022 será compreendido entre 6 de abril a 2 de junho, mediante agendamento prévio no endereço eletrônico: agendacenso.com.br/iprej, munidos dos documentos elencados no Anexo I, do Decreto Municipal Nº 23.126/2022, em original ou cópia autenticada, podendo tirar dúvidas através do e-mail: [email protected]

