Continua em Jequié o projeto “Cinema na Praça”. Crianças e adultos se reúnem em praça Pública

Em uma iniciativa da Prefeitura, o projeto busca promover o lazer e incentivar a ocupação de espaços públicos pela população, como também, estreitar as relações entre as pessoas da comunidade, apresentando uma programação variada, com atividades lúdicas, brincadeiras educativas, associadas à prática esportiva e a cinematografia.

Além da distribuição de pipoca, exibição de filme e da presença do Papai Noel e seus ajudantes, as crianças podem participar, ainda, de diversas brincadeiras, como jogos de salão, futebol de barrinha, basquete, corrida de saco, cabo de guerra e pula-pula. Neste próximo final de semana, tem o projeto nas Praças Manuel Pinheiro de Souza, Conjunto Habitacional Inocoop, Jequiezinho às 15H. Praça da Amaralina, Rua 8. (Ao lado da Unidade de Saúde). No Domingo (Dia 18), às 𝟭𝟲𝗛 na Praça do Alto do Amor, Rua Senhor dos Passos, Caixa D’água. (Em frente a Igreja Missionária Atalaia.