Continua entrega de Kits emergências para os alunos em Jequié. Veja Calendário

Dezenas de pais de alunos do Sistema Municipal de Ensino vêm comparecendo às unidades escolares para o recebimento dos kits emergenciais, contendo gêneros alimentícios referentes à merenda escolar, ofertados pela Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Educação, em parceria com o Conselho da Alimentação Escolar (CAE). A inciativa faz parte das ações de enfrentamento da pandemia da Covid-19, que ocasionaram a suspensão das aulas, na cidade. Os kits emergenciais foram entregues, nesta terça-feira, 11, na Escola Municipal Anísio Teixeira, no Jequizinho, na Escola Municipal Osvaldo Evangelista, na Escola Municipal Antídio Barros e na Escola Municipal Dimas Ribeiro. Estas três, no distrito de Santa Clara. Sendo esta a terceira etapa, do segundo ciclo de entregas, os kits emergenciais são ofertados em função das necessidades nutricionais dos alunos, medida adotada para garantir que todos se alimentem de maneira adequada no período de isolamento social. Informações e Foto: SECOM/PMJ

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários