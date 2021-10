Continua suspensa a primeira dose da vacina contra Covid-19 em Jequié

Por falta de imunizantes, a Secretaria de Saúde do município de Jequié, informa que a primeira dose contra a Covid-19, continua suspensa em Jequié. Nesta segunda-feira (04), continua apenas a vacinação para pessoas que já estão agendadas para a segunda dose. Os locais de vacinação continuam no Drive Trhu, em frente ao estádio Waldomiro Borges e no Centro de Cultura ACM, no Alto da Prefeitura. E também na centrais de vacinação, no antigo Colégio da Polícia Militar, e no Tiro de Guerra.

