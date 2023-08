Convidado pela Comissão de Infraestrutura da Alba, Hassan participará de audiência pública na Câmara dos Deputados sobre as BRs 116 e 324

Lutando incansavelmente pela duplicação da BR-116, desde a ponte do Rio Paraguaçu até a divisa com Minas Gerais, com ênfase no trecho da Serra do Mutum, que vai de Jaguaquara a Jequié, o deputado municipalista Hassan (PP) comemorou com alívio a notícia de que o ministro da Casa Civil, Rui Costa¸já solicitou autorização ao Tribunal de Contas da União (TCU) para renegociar o contrato da concessionária de rodovias e voltar a investir na BR–116. A informação foi divulgada um dia depois que uma carreta tombou na Serra do Mutum, bloqueando o trânsito por mais de uma hora. “Esse foi mais um acidente que atesta a necessidade urgente de intervenção”, disse Hassan, reafirmando que vai intensificar a campanha que move, ‘BR-116 duplicação já! Serra do Mutum – trecho prioritário’.

A BR-116, assim como a 324, é administrada na Bahia pela concessionária ViaBahia, “que tem atuado de forma negligente, deixando as rodovias sem manutenção, esburacadas, sem sinalização e iluminação, fatores que tem causado acidentes e ceifado inúmeras vidas”, pontuou Hassan.

O parlamentar, que nessa terça-feira (15) participou da entrega à Polícia Federal de uma representação criminal solicitando que a concessionária seja investigada e responsabilizada, vai a Brasília, para participar, no dia 29 deste mês, de audiência pública proposta pelos deputados federais baianos Diego Coronel e Gabriel Nunes, na Câmara dos Deputados, para debater sobre a situação das BRs 324 e 116 e cobrar providências junto ao Ministério dos Transportes e Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

No dia seguinte, 30, Hassan e os deputados membros da Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico e Turismo participarão de reunião na sede da ANTT, cobrando o cumprimento do contrato e a retomada das obras de duplicação.

Uma das primeiras iniciativas parlamentares do deputado Hassan, em março desse ano, foi encaminhar indicação ao governador Jerônimo Rodrigues, solicitando que fossem envidados esforços junto ao Ministério dos Transportes para a duplicação da BR-116. Já no dia 30 do mesmo mês, participando na capital federal, da 24ª Marcha a Brasília em defesa dos municípios, Hassan reuniu-se em audiência com a gerente de assuntos federativos, Elisa Pellegrini, e com o secretário especial de assuntos federativos da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, André Ceciliano, para reiterar a solicitação de duplicação da BR-116, e nesse sentido protocolou documento ao ministro Rui Costa.

