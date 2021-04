Produtores da Cooperativa de Caprinos e Ovinos União Rio das Contas (Uniagro), de Manoel Vitorino, garantiram a oferta de animais de qualidade e a quantidade suficiente para ampliar as vendas. Com isso, 50 famílias agora contam com mais renda no bolso.

A cooperativa tinha um rebanho de 1.800 matrizes, hoje, o número de animais já ultrapassa 3.400. O preço do animal, que era de R$14 o quilo da carcaça, agora chega a R$20,50. E a venda, que era feita para atravessadores, está sendo direcionada para o maior frigorífico baiano da agricultura familiar, a Organização de Cooperativas e Produtores de Caprinos e Ovinos da Bahia (FrigBahia).

A mudança de vida desses produtores é resultado dos investimentos do Governo do Estado, por meio do projeto Bahia Produtiva, que destinou R$602,9 mil para a cooperativa, em assessoria técnica, a contratação de um profissional especializado para orientar os produtores, 60 reprodutores registrados para o melhoramento genético do rebanho da região, e máquinas forrageiras para o manejo alimentar e nutricional.

Também foram entregues à Uniagro 250 mil raquetes de palma para a recomposição e melhoramento das áreas de produção, uma caminhonete e um caminhão boiadeiro para o transporte e abastecimento dos mercados regionais.

O Bahia Produtiva é um projeto executado pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), empresa pública vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), cofinanciado pelo Banco Mundial, e já investiu R$58,1 milhões na ovinocaprinocultura, beneficiando diretamente 3.753 famílias.

