Cooperativas da agricultura familiar baiana podem acessar capital de giro

Cooperativas da agricultura familiar da Bahia podem acessar a Coopergiro, linha de crédito específica de capital de giro, para ampliar as operações relacionadas à produção e comercialização de produtos.

A linha de crédito Coopergiro Cresol-Ascoob é destinada para que as organizações possam fazer a aquisição de matérias-primas, embalagens, manutenção de estoque e outras despesas operacionais. A taxa de juros de 1,5% ao mês e o prazo é de 12 meses para pagar, com até três meses de carência.

Por meio da parceria firmada entre a Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), por meio da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), com o Sistema Cresol-Ascoob e o Conselho Gestor do Fundo Rotativo (Cogefur), já acessaram a linha de crédito com volume de recursos da ordem de R$ 4,1 milhões, 14 organizações produtivas selecionadas em editais de projetos como o Bahia Produtiva, com cofinancimento do Banco Mundial e outros seis empreendimentos estão em tramitação.

A partir do acesso ao crédito, as organizações estão articulando ações e investimentos complementares e necessários aos empreendimentos. A expectativa é de atender cerca de 50 empreendimentos ainda neste ano. Para solicitar a linha de crédito, a cooperativa deve encaminhar a proposta para a cooperativa de crédito Cresol-Ascoob, que analisa e faz a contratação. Mais informações pelo e-mail: [email protected] informações: Assessoria de Comunicação SDR/CAR

