Coopercicli comemora 15 anos com blitz de educação ambiental

Sensibilizar a população para a melhor forma de descartar o lixo e de maneira consciente. Essa foi a proposta da blitz de educação ambiental realizada pela Cooperativa de Coleta Seletiva de Caetité (Coopercicli), no aniversário de 15 anos de coleta seletiva completados, no dia 19 de fevereiro.

Fomentada pela BAMIN, por meio do projeto Circuito do Lixo, em andamento as condicionantes nº LXVII, LXXII e XXV das Licenças Implantação e Operação, a cooperativa formada por catadores de materiais recicláveis promove a coleta seletiva e ações de educação ambiental, gerando emprego, renda, inclusão e melhoria na qualidade de vida dos cooperados.

Como parte da comemoração, os associados fizeram uma blitz de educação ambiental na Praça da Catedral, centro de Caetité, com a distribuição de material informativo com distribuição de cartilhas, lixeirinhas e imãs de geladeira com mensagens de incentivo à população sobre o compromisso de conscientização, preservação, conservação ambiental e a importância da separação correta de resíduos. Eles ainda apresentaram vídeos educativos e institucionais e realizaram jogos didáticos com as pessoas que estavam presentes na ação.

“Estamos felizes com esta ação realizada pela Coopercicli, que se tornou referência em coleta seletiva no Estado da Bahia, inclusive por mostrar que todos nós precisamos colaborar com o meio ambiente, entendendo que somos parte dele. A construção coletiva é fundamental”, declara a coordenadora de Relacionamento com Comunidades da BAMIN, Ana Paula Dias.

A presidente da Coopercicli, Edilene Luiza Oliveira ressalta a importância da BAMIN nos processos da gestão de resíduos e no desenvolvimento dos cooperados. “O projeto Circuito do Lixo fez e ainda faz a diferença para a cooperativa e, também, na vida de muitas famílias. Me sinto muito grata por tudo que tem sido desenvolvido”, esclarece.

Em um estande montado pela cooperativa, foram distribuídas para a população uma muda de planta nativa da região na troca de cinco garrafas pet como forma de evitar que o material fosse descartado de forma irregular no meio ambiente.

O Coopercicli alcançou em 2023 a marca histórica de mais de 3 milhões de toneladas de resíduos recicláveis coletados em Caetité, desde o início do projeto. No mesmo ano, cerca de 250 toneladas de resíduos recicláveis foram comercializadas e mais de 40 ações entre feiras e palestras foram realizadas com a participação direta dos alunos da rede de ensino pública e privada, além da comunidade em prol da educação ambiental.

