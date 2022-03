Coordenador da 9° Coorpin envia nota a imprensa e diz que informação dada pelo CICOM não procede

Depois de um furto no convento na cidade de Jequié, o CICOM informou a imprensa de que o acusado teria sido detido pela Polícia Militar, e foi apresentado na sede da 9° COORPIN em Jequié. Segundo relato da ocorrência, o comandante da guarnição informou ao CICOM, que não tinha delegado e escrivão no plantão para ouvir o acusado, e por isso o homem teria sido liberado. Ainda na manhã de hoje (03), o Coordenador da 9° COORPIN, Rodrigo Fernando, enviou comunicado a imprensa informado que o Delegado Moabe Macedo estava na sede da Coordenadoria, e que todos os trâmites foram feitos pelo DPC. Leia a baixo a nota na íntegra.

No início da manhã desta quinta-feira (03/03/2022), a Coordenadoria Regional de Jequié foi supreendida com a informação de registro e divulgação do CICOM relatando a liberação do autor de um furto ocorrido em Jequié, mais precisamente em um convento, com alegação de que este Coordenador teria supostamente afirmado que não havia delegado nem escrivão no Plantão Ordinário da DT/Jequié.

Inicialmente, cabe destacar que tal informação de inexistência de delegado ou escrivão plantonista não procede. Neste sentido, importante destacar que o delegado responsável pelo plantão supracitado foi Dr. Moabe Macedo, o qual atendeu a situação, tendo determinado de pronto as diligências a serem adotadas no caso. Destarte, a informação divulgada é equivocada e não procede em sua inteireza, uma vez que a Polícia Civil de Jequié cumpriu com todas as funções e obrigações inerentes ao caso em concreto. Ainda, esclarecemos que o acusado foi apresentado não mais em estado de flagrante delito, assim sendo, a ocorrência foi registrada, encaminhada para a DRFR/Jequié, delegacia especializada com atribuição para o caso, onde o inquérito regular será instaurado.

Informamos também que ninguém, seja de qualquer instituição, entrou em contato com o Coordenador Regional de Jequié para tratar sobre este assunto.

Dessa forma, a Coordenadoria de Jequié se coloca à disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessário, ao passo que solicita da imprensa vossos gentis préstimos, no sentido de confirmar previamente com a Polícia Civil informações divulgadas acerca de procedimentos lavrados no âmbito da Polícia Civil, uma vez que esta última é o órgão responsável pela formalização dos procedimentos.

DPC Rodrigo Fernando

Coordenador Regional de Jequié

