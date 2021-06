Coordenadora do Centro de Saúde Almerinda Lomanto explica situação de paciente que procurou o Blog Jequié Urgente

No início da manhã de hoje (02), mostramos aqui o relato do senhor Márcio, que alegou não está conseguindo uma consulta com um médico no Centro de Saúde Almerinda Lomanto( RELEMBRE AQUI ) E sobre o assunto, nossa reportagem conversou com a Coordenadora do Centro de Saúde Almerinda Lomanto, no Joaquim Romão, a enfermeira Juliana Rocha. A coordenadora explicou para nossa reportagem, que devido a Pandemia e para evitar aglomeração, diariamente são disponibilizadas 12 vagas, sendo 04 para pacientes acamados, 04 para pessoas idosas e 04 para pessoas com menos de 60 anos. Juliana, tomou com surpresa o relato do senhor Márcio onde ele diz que a três meses tenta a marcação de consulta, e disse que o caso dele é para um Ortopedista, e que inclusive o mesmo já teria sido orientado pelos funcionários da unidade. A coordenadora salientou, que assim que soube do caso, ela mesma entrou em contato com o paciente, e que vai encaminhar o mesmo até o CERAJE, para que ele seja acompanhado por um médico Ortopedista. A coordenadora Juliana Rocha, nos informou que Por dia são em média 200 pessoas atendidas no Centro de Saúde Almerinda Lomanto, e disse está sempre a disposição da comunidade do bairro Joaquim Romão, para qualquer dúvida e qualquer esclarecimento.

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários