Copa Cidade Sol de futebol de Base receberá cerca de 500 atletas da Região

A Liga Desportiva de Jequié, com a chancela da Federação Baiana de Futebol- FBF e apoio da Secretaria de Esporte Lazer da Prefeitura de Jequié – SMEL promove de 13 a 16 de Janeiro de 2022, a COPA CIDADE SOL DE FUTEBOL DE BASE, nas categorias SUB 13, SUB 15 e SUB 17, no Estádio Waldomiro Borges.

A competição tem como objetivo promover o intercâmbio sócio-agregativo entre jovens atletas e demais participantes, consolidando como um dos principais eventos do esporte Futebol em Jequié e região.

São esperados cerca de 500 participantes da região, simbolizando uma grande oportunidade para visibilidade dos novos talentos.

O evento contará com a presença de observadores de grandes clubes do futebol brasileiro.

As inscrições estão abertas até o dia 28 de dezembro de 2021.

LIGA DESPORTIVA DE JEQUIE (73) 9915-3440 (VIVO) e-mail:[email protected]

