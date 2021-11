Coren-BA abre inscrições da 9º Edição do Encontro Baiano de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem

O Conselho Regional de Enfermagem da Bahia (Coren-BA) abriu, nesta quarta-feira (17), as inscrições da 9º Edição do Encontro Baiano de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem (EBATE). O evento, que acontece na próxima terça-feira (23), de forma híbrida (online e presencial) terá como tema principal “O protagonismo dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem nas políticas de Saúde”. Com palestras e minicursos virtuais, o EBATE acontecerá no auditório do Centro Universitário Dom Pedro II, localizado na Rua Miguel Calmon, Praça da Inglaterra, no bairro Comércio (Salvador), com todos os cuidados e protocolos específicos, devido à pandemia da Covid-19.

O evento será transmitido online a partir da plataforma Even3 para os inscritos nesta modalidade. Os participantes cadastrados receberão certificado. A programação completa e as inscrições estão disponíveis no site https://www.even3.com.br/9ebate

