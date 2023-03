Coren-BA abre inscrições para evento gratuito sobre “Prevenção e Controle do Câncer do Colo do Útero”

O Conselho Regional de Enfermagem da Bahia (Coren-BA), através da Câmara Técnica de Atenção à Saúde (APS), promoverá no dia 16/03, às 13h, um evento híbrido (online e presencial) sobre o Março Lilás, campanha de “Prevenção e Controle do Câncer do Colo do Útero no Estado da Bahia”, no Instituto Anísio Teixeira, auditório 17, em Salvador.

O evento – gratuito e com certificação – é direcionado a enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem da Rede de Atenção Primária à Saúde de todos os municípios do estado, estudantes e enfermeiros que empreendem na área.

As inscrições podem ser feitas através do link www.even3.com.br/capacita-coren-ba-marco-lilas-316906

No Brasil, o câncer do colo do útero é o terceiro tipo de câncer mais incidente entre mulheres, também responsável pela quarta causa de mortalidade por câncer. Para o ano de 2023, foram estimados 17.010 casos novos, o que representa uma taxa ajustada de incidência de 13,25 casos a cada 100 mil mulheres.

Diante dessa situação, o Coren-BA verificou a necessidade de sensibilizar os profissionais da Atenção Primária à Saúde que atuam frente às ações de prevenção e controle do câncer do colo do útero, quanto à magnitude da doença e impacto na saúde da mulher.

“Com esse evento pretendemos qualificar os profissionais e contribuir para a elaboração de estratégias que visem a qualidade do exame citopatológico, o rastreio da população alvo e diagnóstico em tempo oportuno, objetivando a redução dos índices de morbimortalidade por essa neoplasia no estado”, destacou a presidente do Coren-BA, Giszele Paixão. Informações: NUCOM/COREN-BA

Comentários no Facebook:

Comentários