Coren-BA homenageia 53 profissionais de enfermagem da Bahia com o Prêmio Anna Nery

O Conselho Regional de Enfermagem da Bahia (Coren-BA) entregou o Prêmio Anna Nery Edição Bahia 2023, nesta terça-feira (28), a 53 profissionais pelas suas trajetórias e contribuições para o crescimento, valorização e protagonismo da enfermagem. Os premiados, que haviam sido indicados pelas coordenações e diretorias de saúde da Bahia, foram eleitos a partir de voto dos profissionais de enfermagem, pela internet, e pelo plenário do Conselho, conforme regulamento publicado em edital.





“Esta premiação que estamos realizando pelo segundo ano consecutivo aqui na Bahia é o reconhecimento do Conselho de Enfermagem a estes profissionais exemplares, que têm dedicado suas vidas ao cuidado das pessoas. O Prêmio Anna Nery é um tributo merecido a esses profissionais que, mesmo enfrentando obstáculos inimagináveis, demonstraram coragem, compaixão e resiliência extraordinárias. Este não é apenas um prêmio, mas um abraço coletivo de gratidão”, destacou a presidente do Coren-BA, Giszele Paixão.

Nesta edição a premiação foi realizada por áreas de atuação, sendo elas: Saúde Coletiva, Urgência e Emergência, Saúde do Adulto, Saúde do Idoso e Atenção Domiciliar (homecare), Gestão, Ensino e Pesquisa, Empreendedorismo, além de Saúde da Criança e do Adolescente. A solenidade aconteceu em Salvador, na presença de conselheiros, profissionais de enfermagem, além de representantes de instituições, políticos, gestores da área de saúde e descendentes de Anna Nery. A relação dos premiados está disponível no site do Coren-BA (www.coren-ba.gov.br.

Foto: Arleandes Torres/Divulgação: ASCOM/COREN/BA

