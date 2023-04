Coren-BA reabre a subseção de Jequié beneficiando profissionais de Enfermagem de 31 municípios

O Conselho Regional de Enfermagem da Bahia (Coren-BA) realizou nesta quinta-feira (20) a solenidade que marcou a reabertura da subseção de Jequié. O ato contou com a presença da presidente da Autarquia, Giszele Paixão, reunindo também conselheiros, autoridades locais, representantes de instituições de saúde e ensino, além de profissionais de Enfermagem e funcionários do Coren-BA.



“Estamos reabrindo uma subseção que jamais deveria ter sido fechada, mas foi uma decisão que a gestão passada resolveu tomar em 2019, prejudicando a vida de milhares de profissionais de toda a região. Mas agora estamos entregando esta nova estrutura que vai prestar os mesmos serviços disponíveis na sede, em Salvador. Este é um momento muito especial para o nosso Conselho, que está ampliando sua presença no interior do estado para melhor atender à categoria. Reabrimos ontem a subseção de Alagoinhas e hoje, com muita satisfação, devolvemos a Jequié sua subseção”, destacou Giszele.



A presença do Coren-BA em Jequié vai beneficiar cerca de 5.600 profissionais de 31 municípios da região, que a partir de agora passam a contar com os serviços do Conselho novamente. Desde o final de outubro de 2022, o Coren-BA reabriu as subseções de Paulo Afonso, Irecê e Alagoinhas, além de ter entregue uma nova unidade em Cachoeira e uma nova sede para a subseção de Itabuna. O município de Guanambi também será contemplado com a reabertura da sua subseção, que também foi fechada pela gestão passada do Conselho. A subseção de Jequié fica no Edifício Ferreira (Avenida Rio Branco, nº 515, salas: 203 e 204, Centro, em frente ao prédio da SGA sistemas). Informações e Foto: NUCOM/COREN-BA

