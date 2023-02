Coren-BA realizou 30 fiscalizações em serviços de Enfermagem no circuito do Carnaval 2023

O Conselho Regional de Enfermagem da Bahia (Coren-BA) realizou 30 fiscalizações em módulos de saúde do município, trios elétricos e camarotes durante o Carnaval 2023 de Salvador. O objetivo da ação foi garantir a qualidade e a segurança do atendimento de Enfermagem prestado aos foliões.

Durante as fiscalizações, ocorridas entre os dias 15 e 22, foram emitidas 29 notificações, sendo a maioria relacionada à falta de escala do serviço de enfermagem, protocolos e POPs (Procedimentos Operacionais Padrão). Além disso, houve casos de profissionais que estavam sem portar a carteira de identidade profissional ou até mesmo com carteiras vencidas.

Segundo a presidente do Coren-BA, Giszele Paixão, a fiscalização tem um caráter educativo e visa alertar os profissionais sobre o cumprimento das normas, visando impactar na qualidade dos serviços prestados. “Este tipo de fiscalização é muito importante por se tratar de um evento de grandes proporções, com pessoas sendo atendidas a todo momento pelos profissionais de Enfermagem”, destacou Giszele, que também participou das fiscalizações.

Algumas inconformidades foram resolvidas no ato fiscalizatório e em outras situações foi estipulado um prazo para as adequações. A ação do Coren-BA contou com a participação de conselheiros, coordenadores e fiscais do Departamento de Fiscalização do Coren-BA. Informações e Foto: NUCOM/COREN BA

Comentários no Facebook:

Comentários