Coren-BA vai reabrir subseções de Alagoinhas e Jequié nesta semana

O Conselho Regional de Enfermagem da Bahia (Coren-BA) vai reabrir as subseções de Alagoinhas e Jequié, nesta quarta (19) e quinta-feira (20), respectivamente, às 19h. As solenidades contarão com a participação da presidente da Autarquia, Giszele Paixão. A reabertura tem como objetivo ampliar a oferta de atendimento, beneficiando os profissionais de Enfermagem das regiões.

“Estas subseções não deveriam sequer ter sido fechadas, mas foi uma decisão da gestão passada tomada em 2019 que causou graves prejuízos aos profissionais dessas regiões. Com a reabertura, estamos beneficiando mais de 6 mil profissionais de 28 municípios circunvizinhos de Alagoinhas. Na região de Jequié, serão mais de 5,6 mil profissionais de 31 municípios que passarão a contar com os serviços do Coren-BA”, destaca a presidente do Coren-BA.

Desde o final de outubro de 2022, o Coren-BA reabriu as subseções de Paulo Afonso e Irecê, além de ter entregue uma nova em Cachoeira. O município de Guanambi também terá sua subseção reaberta neste mês de abril. A nova subseção de Alagoinhas fica no Laguna Shopping (Rua Dr. Dantas Bião, nº 748, salas 309 e 310, Alagoinhas Velha). Já a de Jequié fica no Edifício Ferreira (Avenida Rio Branco, nº 515, salas: 203 e 204, Centro). Informações e Foto: NUCOM/COREN-BA

