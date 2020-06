Corolla clonado é recuperado pela PRF na BR 116 em Jequié

Um automóvel roubado foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em uma abordagem no KM 677 da BR-116, em Jequié, Região Sudoeste da Bahia. O fato aconteceu na tarde de hoje (08) e o condutor de 38 anos foi detido, por suspeita de receptação e uso de documento falso.

Inicialmente, foi dada ordem de parada ao veículo Toyota/Corolla, com placas de Volta Redonda (RJ). Durante a fiscalização, foram solicitados documentos pessoais dos ocupantes e do veículo. Após realizadas consultas ao sistema de segurança, os agentes federais constataram que o documento apresentado pelo condutor apresentava indícios de falsificação. Constatou-se que o CRLV apreendido pertence a um lote furtado de órgão de trânsito do município carioca de Miracema.

Os PRFs detectaram também que se tratava de um veículo com características de identificação adulteradas, visto que o Corolla original possuía registro de roubo datada de junho/2019 em Niterói (RJ). As placas do carro foram trocadas de um veículo da mesma marca e modelo, para tentar ‘burlar’ fiscalizações da polícia.

Aos policiais, o motorista informou que o carro é de propriedade de um colega de trabalho que mora em Valença (BA).

Diante dos fatos, os ocupantes foram encaminhados juntamente a documentação apreendida e o veículo à Delegacia de Polícia Civil local, para os procedimentos legais. Informação e Foto:PRF

