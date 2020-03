CORONAVÍRUS: Jequié continua com 18 casos sendo investigados

A Prefeitura de Jequié vem, desde a chegada da pandemia de coronavírus na cidade, implementando ações para evitar a disseminação da doença entre a população, por meio de um trabalho coletivo da Secretaria de Saúde e das demais secretarias, departamentos e órgãos municipais e estaduais. Como resultado desse esforço conjunto, até às 18h desta segunda-feira, 30, 46 casos foram notificados, desses 27 foram descartados e 18 casos suspeitos seguem em investigação. Um caso foi confirmado positivo para coronavírus no município, até o momento.

A Secretaria Municipal de Saúde solicita que todas as pessoas fiquem em suas casas para que, assim, evitem a disseminação do coronavírus. Mantenham as atitudes preventivas, principalmente evitando aglomerações e redobrando a atenção com os idosos, pois eles são o principal público de risco da Covid-19. Ajudem os profissionais que estão trabalhando, cuidando da nossa saúde e da segurança de todos os jequieenses, respeitando as orientações do Ministério da Saúde, evitando aglomerações, mantendo os cuidados de higienização, evitando tocar os olhos, nariz e boca. Acompanhem as ações de saúde, no município, através dos canais oficiais da Prefeitura de Jequié: Facebook, Instagram e site.

Todos juntos contra o Coronavírus!