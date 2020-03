[CORONAVIRUS] Nota de esclarecimento sobre Fake News

| NOTA DE ESCLARECIMENTO SOBRE FAKE NEWS | Recebemos, por meio das redes sociais, imagens indicando uma possível postagem do blog Jequié Urgente sobre casos confirmados do Coronavírus em Jequié.

INFORMAMOS, QUE TAIS INFORMAÇÕES NÃO CORRESPONDEM COM A VERDADE. PREZAMOS POR LEVAR ATÉ VOCÊ, INFORMAÇÕES VERÍDICAS, COLHIDAS EM FONTES OFICIAIS.

Com o advento da internet, apesar das suas qualidades, existem também pulverização de informações falsas, também conhecidas como Fake News, que por assim serem, produzem percepções equivocadas sobre a realidade.

Atualmente, qualquer pessoa pode criar um boato e divulgar na internet, sem compromisso com a verdade. E, infelizmente, isso tem acontecido com frequência.

Os objetivos de divulgar ou de criar uma Fake News propositalmente são inúmeros:

causar dano à reputação de uma pessoa, empresa, entre outros;

contribuir para tumultos;

disseminar ódio sobre minorias;

disseminar medo;

gerar tráfego para sites e blogs.

JEQUIÉ URGENTE ainda evidencia que não faz qualquer divulgação sem consultar fontes oficias. Para mais informações, consulte sempre fontes seguras: HGPV (Hospital Geral Prado Valadares), ainda evidencia que não faz qualquerPara mais informações, consulte sempre fontes seguras: HGPV (Hospital Geral Prado Valadares), exposta neste link.

Estamos acompanhando de perto as notícias e as informações do avanço do coronavírus, de modo que publicaremos novas informações indicando as fontes oficiais.

Para obter notícias de modo seguro e ficar livres de Fake News, acesse diretamente nosso blog: jequieurgente.com

