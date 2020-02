O coronel da Polícia Militar Zeliomar Almeida Volta morreu por volta das 4h40 desta sexta-feira (28), durante um acidente na BR-116 Norte, em Serrinha, sentido Araci. O repórter José Ferraz, da Rádio Regional de Serrinha, informou que havia óleo na pista em decorrência de um outro acidente, e ao passar com o veículo Hilux prata (MTL-6924), ele perdeu o controle da direção em uma curva e capotou. O veículo saiu da pista.

“Na noite de ontem (27) uma carreta carregada com óleo vegetal colidiu com um carro de passeio com uma família que seguia para o Rio Grande do Norte e o óleo derramou na pista. Hoje, por volta das 4h40 da manhã, o coronel, talvez sem perceber que tinha óleo na pista, sem sinalização, capotou o veículo no trecho da Cebola Podre, próximo ao motel Hollywood, e veio a óbito”, relatou.