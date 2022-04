Corpo crivado de Balas é encontrado no Anel Viário de Jequié; ASSISTA

Na manhã desta quinta-feira (07), a polícia militar foi acionada, onde as informações davam conta de que um corpo estaria as margens do anel viário. Ao chegar ao local, foi constatada a informações. Um jovem que estava em um bicicleta, foi alvejado com tiros no rosto, braço e costas. Uma bicicleta foi encontrada próximo ao corpo, e as sandálias da vítima no asfalto, onde provavelmente ele tentou fugir dos assassinos. O homem ainda não foi identificado, mas, segundo informações colhidas pelo Jequié Urgente, a vítima era moradora do Loteamento Água Branca e trabalhava de servente de pedreiro no São Judas Tadeu e estava indo trabalhar. A polícia civil já está no caso e investiga mais um homicídio em Jequié.

