Corpo de André da Claro foi sepultado em clima de tristeza em Jequié

Foi sepultado na tarde de hoje (05), o corpo do empresário Jequieense Carlos André de Almeida, bastante conhecido em Jequié como André da Claro. André foi diagnosticado com a Covid-19, e estava internado em um UTI do HGPV, onde no início da manhã da hoje (05), não resistiu e faleceu. André deixa centenas de amigos em Luto. Ele era proprietário de uma loja de telefonia em Jequié, onde também mantinha uma loja na Cidade de Vitória da Conquista. Deixamos aqui, nossas condolências para todos os familiares e amigos. Mais um Jequieense que perde a luta para a Covid-19.

