Corpo de Bombeiros Contém incêndio em residência em Jequié

A equipe de Combate a Incêndio da 1°CIA/Jequié foi acionada e deslocou para atendimento de ocorrência de incêndio em residência na cidade de Jequié no bairro KM 04. Ao chegar no local, na Rua Estrada da Pedreira, n° 112, bairro KM 04, foi constatado um incêndio em uma residência, onde prontamente a equipe da ABTS 0812, realizou a contenção das chamas com êxito, através de um ataque direto, com a utilização de duas linhas de combate de incêndio. Isso permitiu preservar parte da residência não afetada. A equipe da ABTS 0812, realizou o rescaldo e isolamento da área, orientando o proprietário das medidas preventivas. Felizmente, não houve feridos no incidente, apesar dos significativos danos materiais.

