Corpo de Bombeiros e ACEI discutem ações educativas para segurança no comércio de Ipiaú e região

o Presidente da Associação Comercial, Empresarial e Industrial de Ipiaú e região (ACEI), Willian Passos, participou de uma importante reunião com o Comandante do 8º Batalhão de Bombeiros Militar, Ten Cel Bruno Faneli, com o objetivo discutir as normas para a criação de uma iniciativa educativa direcionada aos comerciantes locais.

Durante a reunião na sede do 8º Batalhão, foram abordados temas relevantes relacionados à segurança e prevenção de acidentes nos estabelecimentos comerciais de Ipiaú. O Presidente Willian Passos expressou a importância de estabelecer diretrizes claras e efetivas que garantam a segurança tanto dos comerciantes quanto dos clientes.

O Comandante Bruno Faneli compartilhou informações essenciais sobre as regulamentações e procedimentos de segurança do Corpo de Bombeiros, destacando a importância do cumprimento dessas normas para a prevenção de incêndios e outros incidentes. Ele enfatizou a necessidade de uma parceria contínua entre a Associação Comercial e o Corpo de Bombeiros para promover a conscientização e a capacitação dos comerciantes locais.

Após uma discussão produtiva, ficou acordado que as normas e diretrizes serão apresentadas aos empresários de Ipiaú em uma reunião futura, cuja data será divulgada posteriormente. Nesse encontro, será possível aprofundar as discussões, esclarecer dúvidas e incentivar a adesão dos comerciantes às medidas de segurança propostas.

A iniciativa educativa visa não apenas garantir a conformidade com as regulamentações, mas também promover uma cultura de prevenção e segurança entre os comerciantes da região. Acredita-se que, por meio dessa parceria entre a Associação Comercial e o Corpo de Bombeiros, será possível fortalecer a segurança e preservar o bem-estar de todos os envolvidos no setor empresarial de Ipiaú.

Essa reunião representa um importante passo para a conscientização e ações efetivas em prol da segurança nos estabelecimentos comerciais de Ipiaú. A expectativa é que a colaboração entre a Associação Comercial e o Corpo de Bombeiros resulte em uma maior preparação e segurança para enfrentar eventuais situações de risco, fortalecendo assim o ambiente empresarial e a tranquilidade dos consumidores na região. Informações e Foto: SITE Giro Ipiaú

Comentários no Facebook:

Comentários