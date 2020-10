Corpo de homem é encontrado boiando na Barragem da Pedra em Jequié

Populares encontraram o corpo de um homem na manhã de hoje (13), o corpo estava próximo ao distrito de Monte Branco. O homem é moreno, estava sem camisa e barbudo. Prepostos do IML de Jequié estiveram no local, foi feito o levantamento cadavérico e encaminhado o corpo para o instituto médico legal. Só o laudo irá apontar a causa da morte. No período quente em nossa região, as pessoas tem que tem muita atenção e cuidado ao se banharem em rios, barragens e cachoeiras.

