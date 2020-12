Corpo de homem é encontrado boiando no Rio de Contas

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado no final da tarde de domingo (27) no Rio de Contas. De acordo com informações apuradas no local pelo site GIRO IPIAÚ, dois pescadores encontraram o corpo boiando no rio e o arrastou até uma ilha, localizada próximo a estrada que liga o distrito do Japomirim à Fazenda Baviera. O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o translado do corpo às margens do rio, de onde foi recolhido por funcionários de uma funerária e encaminhado para o IML de Jequié. O caso está sendo acompanhado pela Polícia Civil. INFORMAÇÕES: GIRO IPIAÚ

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários