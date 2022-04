Corpo de homem é encontrado na Ladeira do Mutum BR 116

No início da noite de hoje (25), a Polícia Rodoviária Federal foi acionada para ir até a Ladeira do Mutum, BR 116. Ao chegar ao local foi constatado que um corpo ainda não identificado se encontrava as margens da rodovia. O IML foi acionado e foi até o local fazer o levantamento cadavérico. O homem possivelmente foi vítima de atropelamento. Seu corpo encontra-se no IML de Jequié a espera de familiares. A vítima estava trajando camisa branca e bermuda vermelha.

