Corpo de homem encontrado em Rio de Contas é de acusado de vários homicídios inclusive em Jequié

O corpo do jovem encontrado boiando no Rio de Contas no último domingo (27), no distrito de Japomirim, trata-se do jovem Iago Libarino Santos, natural de Vitória da Conquista, onde o mesmo era foragido do conjunto penal daquela cidade e acusado de vários homicídios em Vitória da Conquista e também aqui em Jequié. Inclusive, Iago é acusado de matar um motociclista de nome Paulo Igor de Oliveira Flores, crime ocorrido no último dia 16 de setembro de 2017, na Avenida Exupério Miranda, Mandacaru, aqui em Jequié. Iago Libarino, foi morto a tiros e seu corpo jogado no Rio de Contas.

