Corpo de homem morto a golpes de facão continua no IML de Jequié a espera de familiares

O corpo de RENILDO SENA BORGES, 62 anos, continua na geladeira do Instituto Médico Legal de Jequié. A vítima foi morta a golpes de facão em uma fazenda no Município de Dário Meira e foi removido para necropsia no IML de Jequié. Até o momento nem um familiar compareceu para retirar o corpo do homem. Se alguém conhecer os familiares do homem, entre em contato através do telefone (73) 9 9964-4215.

SIGA NOSSO CANAL NO YOU TUBE

Comentários no Facebook:

Comentários