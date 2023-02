Corpo de homem que morreu afogado em Itiruçu é resgatado por equipe do 8ª GBM de Jequié

A equipe de mergulhadores do 7°GBM, juntamente com a guarnição do 8°GBM/2°PEL de Jaguaquara deslocaram para atender ocorrência de afogamento no município de Itiruçu-BA. Tratava-se de uma vítima de afogamento, de iniciais M.O., 51 anos, do sexo masculino, que ao se banhar numa lagoa localizada no centro da cidade, submergiu e não retornou, desde o final da tarde de ontem (05). O corpo foi resgatado por volta das 10h25 da manhã de ontem (06), ficando aos cuidados dos policiais da 93°CIPM/ PMBA.

